Санта-Клаус вылетел в свое новогоднее путешествие по миру

Традиция следить за Сантой возникла из-за ошибки в газете в 1955 году, когда вместо нужного номера в объявлении указали контакты Континентального командования ПВО для общения с Сантой.

Скриншот Flightradar

Санта-Клаус начал свой полет по миру. За его полетом наблюдают Flightradar и Командование воздушно-космической обороны США (NORAD).

Санки Санты на сайте Flightradar можно найти под ником R3DN053 (Merry Christmas) и номеру регистрации HoHoHo.

Сервис Flightradar начал показывать маршрут Санты в 2017 году. Традиция следить за Сантой возникла из-за ошибки в газете Колорадо-Спрингс в 1955 году. Тогда случайно вместо нужного номера телефона в объявлении указали номер Континентального командования ПВО. Реклама призвала детей звонить Санте.

Скриншот NORAD

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