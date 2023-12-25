Санта-Клаус вылетел в свое новогоднее путешествие по миру

Санта-Клаус начал свой полет по миру. За его полетом наблюдают Flightradar и Командование воздушно-космической обороны США (NORAD).
Санки Санты на сайте Flightradar можно найти под ником R3DN053 (Merry Christmas) и номеру регистрации HoHoHo.
Сервис Flightradar начал показывать маршрут Санты в 2017 году. Традиция следить за Сантой возникла из-за ошибки в газете Колорадо-Спрингс в 1955 году. Тогда случайно вместо нужного номера телефона в объявлении указали номер Континентального командования ПВО. Реклама призвала детей звонить Санте.
Скриншот NORAD
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