Санта-Клаус вилетів у свою новорічну подорож світом

Традиція стежити за Сантою виникла через помилку в газеті в 1955 році, коли замість потрібного номера в оголошенні вказали контакти Континентального командування ППО для спілкування з Сантою.

Скріншот Flightradar

Санта-Клаус розпочав свій політ світом. За його польотом спостерігають Flightradar та Командування повітряно-космічної оборони США (NORAD).

Санки Санти на сайті Flightradar можна знайти за ніком R3DN053 (Merry Christmas) та номером реєстрації HoHoHo.

Сервіс Flightradar почав показувати маршрут Санти у 2017 році. Традиція слідкувати за Сантою виникла через помилку в газеті Колорадо-Спрінгс у 1955 році. Тоді випадково замість потрібного номеру телефону в оголошенні вказали номер Континентального командування ППО. Реклама закликала дітей дзвонити Санті.

Скріншот NORAD

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