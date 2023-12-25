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Марьяна Безуглая заявила, что можно было бы ротировать тех, кто долго находится в тылу

По словам Марьяны Безуглой, можно было бы ротировать тысячи тех лиц, которые служат в тылу, но в законопроекте эту норму предлагают убрать.

Сообщения о подозрении отличается от обвинительного акта в части даты совершения преступления, - Верховный Суд решил, допустимо ли это

Различное по содержанию изложение в письменном уведомлении о подозрении и обвинительном акте фактических обстоятельств уголовного правонарушения в части даты совершения противоправного деяния никак не свидетельствует о нарушении требований уголовного процессуального закона.

На должности судей апелляционных судов претендуют уже 202 кандидата

Больше всего желающих – стать судьями уголовной специализации

По примеру судебных повесток через мессенджеры или смс: каким образом могут рассылать электронные уведомления военнообязанным

Электронные уведомления военнообязанным не будут рассылать в Дії, но ничто не мешает делать это через мессенджеры или смс по примеру судебных повесток.

Если подозреваемая судья находится в Крыму, объявление в международный розыск не требуется, — Верховный Суд

Адвокат экс-судьи Севастопольского апелляционного хозяйственного суда, которая на конкурсной основе была назначена на должность «судьи» на оккупированной территории АРК и продолжила «осуществлять правосудие» от имени рф, считал, что для соблюдения процедуры ее нужно было объявить в международный розыск.

  1. В Украине

Киевлян предупреждают о сильных порывах ветра 26 декабря

23:41, 25 декабря 2023
В столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Киевлян предупреждают о сильных порывах ветра 26 декабря
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Во вторник, 26 декабря, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с – I уровень опасности, желтый. Об этом предупреждают в КГГА.

Специалисты призывают во время сильного ветра плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В случае, если дерево упало или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО «Киевзеленстрой»: 044-272-40-18.

Также, когда падение деревьев и ветвей угрожает жизни, можно обратиться к спасателям по номерам: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).

Если неисправны светофорные объекты или дорожные знаки, можно сообщить по номерам: 044-278-35-40 или 050-439-83-66.

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