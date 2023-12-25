Киевлян предупреждают о сильных порывах ветра 26 декабря

В столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Во вторник, 26 декабря, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с – I уровень опасности, желтый. Об этом предупреждают в КГГА.

Специалисты призывают во время сильного ветра плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В случае, если дерево упало или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО «Киевзеленстрой»: 044-272-40-18.

Также, когда падение деревьев и ветвей угрожает жизни, можно обратиться к спасателям по номерам: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).

Если неисправны светофорные объекты или дорожные знаки, можно сообщить по номерам: 044-278-35-40 или 050-439-83-66.

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