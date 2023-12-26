Строкову службу можуть ліквідувати, а замість неї ввести базову військову службу

Громадяни зможуть обирати рік та період проходження базової військової служби до досягнення 25 років.

На Різдво, 25 грудня, Кабінет Міністрів пізно ввечері вніс до Верховної Ради законопроєкт про посилення мобілізації, погоджений з Генштабом. Раніше «Судово-юридична газета» публікувала його повний текст.

Так, Кабмін пропонує ліквідувати строкову службу, а замість неї ввести базову військову службу для чоловіків віком від до 25 років.

Так, пропонується «строкову військову службу» замінити «базовою військовою службою». Законопроєктом передбачається, що військову службу проходять громадяни України віком до 25 років відповідно до законів України у ЗСУ та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни.

Зазначені громадяни України можуть обирати рік та період проходження базової військової служби до досягнення 25 років.

Також Кабмін вніс супровідний законопроєкт, який посилює відповідальність за військові правопорушення № 10379 — «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення».

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