Момент вибуху десантного корабля «Новочеркаськ» потрапив на відео

У мережі оприлюднили відео з вибухом ВДК «Новочеркаськ».

Як відомо, 26 грудня українські військові ліквідували російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Згодом у мережі оприлюднили відео з вибухом корабля. Як видно на відео, відбувся потужний вибух, а полум’я піднялося на десятки метрів.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів подробиці удару по російському десантному кораблю «Новочеркаськ»

«Ми бачимо наскільки потужний був вибух, яка була детонація. Після такого вижити кораблю вкрай важко», - сказав Ігнат в ефірі Радіо Свобода

Що саме там було, «шахеди» чи боєприпаси - «дізнаємось пізніше»

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