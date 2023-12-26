На Волыни преступная банда «выбивала» деньги у раненого воина ВСУ

Злоумышленники требовали 120 тысяч несуществующего долга у раненого воина-гранатометчика, вернувшегося с фронта для лечения.

Фото: СБУ

На Волыни обезвредили преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей региона. Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации с местными жителями, а затем требовали деньги за «мирное решение спорных вопросов».

Задокументирован факт «выбивания» несуществующего долга более чем в 120 тысяч гривен из раненого воина-гранатометчика, вернувшегося с фронта для лечения.

Услышав отказ, участники банды напали на военного и нанесли ему телесные повреждения, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и забой отдела позвоночника.

В случае дальнейшего сопротивления рекетирам они угрожали потерпевшему физической расправой.

Трое злоумышленников были задержаны во время получения ими части денег от мужчины.

По данным следствия, организатором банды оказался уголовник, отбывающий наказание в одной из колоний на Волыни за ограбление.

Он дистанционно привлек к «делу» троих своих ранее судимых сообщников.

Полученные преступным способом деньги злоумышленники направляли на свои нужды, а также пополняли «воровскую кассу».

В настоящее время всем четырем фигурантам сообщено о подозрении в вымогательстве, совершенном организованной группой в условиях военного положения, сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения. Они находятся под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.