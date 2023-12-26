Старший слідчий ДБР просить Вищу раду правосуддя припинити повноваження голови ВККС Романа Ігнатова

Лист від слідчого Головного слідчого управління ДБР щодо можливого порушення вимог законодавства Головою ВККС надійшов 25 грудня – в ньому прохання припинити повноваження Романа Ігнатова.

Вища рада правосуддя 26 грудня проінформувала, що 25 грудня отримала лист старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань щодо можливого порушення вимог законодавства Головою ВККС Романом Ігнатовим. Зокрема, у листі зазначено, що ДБР здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо можливих неправомірних дій Романом Ігнатовим, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (тобто, державна зрада).

Крім іншого, зазначено, що згідно листа Служби зовнішньої розвідки від 19 грудня 2023 року, наданого на запит слідчого від 14 грудня, під час спеціального оброблення інформації з відкритих джерел отримано наступні відомості стосовно особи, чиї установчі дані співпадають з установчими даними громадянина України Ігнатова Р.М.:

Ігнатов Роман Миколайович (рос. Игнатов Роман Николаевич), 27.10.1970 р.н. Місце проживання: м. Ворошиловград (м. Луганськ), адреса проживання/реєстрації (далі мовою оригіналу): Петрозаводск Первомайский пр-кт 58 Общ. Паспорт громадянина рф: 6140 640912 (не значиться в списках недійсних документів).

«Посилаючись на наявність достатніх підстав вважати, що Ігнатов Р. М. повідомив неправдиві відомості про себе під час проходження конкурсу на посаду члена ВККС в частині набуття ним громадянства рф, що підриває авторитет та суспільну довіру до правосуддя та судової влади, у тому числі недотримання етичних стандартів судді як складової професійної етики члена ВККС, старший слідчий Головного слідчого управління ДБР, просив Вищу раду правосуддя розглянути питання щодо проведення процедури припинення повноважень члена ВККС Ігнатова Р. М.», - вказує ВРП.

Зі свого боку, Вища рада правосуддя пояснила, що підстави та порядок звільнення члена ВККС передбачені статтею 96 Закону «Про судоустрій і статус суддів».

Встановлення факту набуття громадянства іншої держави потребує підтвердження належними та допустимими доказами. А Вища рада правосуддя не наділена повноваженнями здійснювати розслідування обставин, викладених у листі старшого слідчого Головного слідчого управління ДБР.

Зі свого боку, Вища рада правосуддя наголошує на необхідності повного і об’єктивного розслідування всіх обставин викладених у інформації Служби зовнішньої розвідки, оприлюдненої в публічному просторі, та листі старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань про можливу наявність у ВККС громадянства російської федерації.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісії суддів 21 грудня вирішила утворити робочу групу з перевірки інформації щодо можливої наявності громадянства рф у голови ВККС Романа Ігнатова.

ВККС також вирішила звернутися до СБУ, СЗР, ГУР, МЗС, ДБР, Офісу Генпрокурора та низки інших органів із запитами про надання інформації, яка підтверджує або спростовує наявність у Романа Ігнатова російського громадянства.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» Роман Ігнатов спростував наявність у нього російського громадянства.

Автор: Наталя Мамченко

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