Збори суддів Окружного адмінсуду Києва закликають дати оцінку діям голови ВККС Романа Ігнатова

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк підписав листа на виконання рішення зборів ОАСК щодо оцінки дій голови ВККС Романа Ігнатова.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк підписав лист на виконання рішення зборів суддів ОАСК від 25 грудня 2023 року стосовно надання оцінки діям голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Романа Ігнатова.

«Вимагаємо надати оцінку діям Ігнатова Р. М. і у разі встановлення підстав для звільнення члена ВККС з посади, визначених пунктом 6 частини першої цієї статті, внести до Вищої ради правосуддя подання про звільнення з посади відповідного члена Комісії», - зазначено у листі.

Як вказано у документі, ВККС може своїм рішенням внести до ВРП подання про звільнення з посади відповідного члена Комісії. З дня ухвалення рішення ВККС про внесення зазначеного подання такий член ВККС відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються до прийняття рішення ВРП.

Нагадаємо, раніше ВРП повідомляла, що старший слідчий ДБР просить Вищу раду правосуддя припинити повноваження голови ВККС Романа Ігнатова.

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