У Молдові засудили чоловіка, який «замінував» будинок Маї Санду

Чоловік отримав покарання у вигляді року та 8 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні.

Рік тому чоловік з Кишинева повідомив по телефону про нібито гранату в домі, де проживає президентка Молдови Майя Санду. Він отримав покарання у вигляді одного року та восьми місяців позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні, повідомляє realitatea.md.

Судді винесли рішення за його відсутності, оскільки він ухилявся від явки до суду. У зв'язку з цим чоловіка оголосили в розшук.

Подія сталася 23 липня 2022 року, коли чоловік зателефонував на номер "112" і повідомив, що заклав гранату в під'їзді будинку, де проживає Санду.

Після цього його затримала поліція, але під час розгляду справи до чоловіка був застосований запобіжний захід, не пов'язаний з утриманням під вартою, що дозволило йому сховатися від переслідування.

Раніше він вже був засуджений до одного року позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки, після того, як повідомив, що заклав гранату в собор Кишинева.

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