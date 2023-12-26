На Дніпропетровщині сталася масштабна ДТП за участю 6 автомобілів

Внаслідок аварії шестеро людей отримали травми, із них трьох госпіталізували.

На Дніпропетровщині за межами селища Василівка Солонянської селищної територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 6 автомобілів.

Про це повідомили у ДСНС України.

Транспортні засоби, з яких один вантажний, зіткнулися сьогодні вранці, 26 грудня.

Унаслідок аварії отримали травми шестеро людей, із них трьох госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікувального закладу.

Наразі співробітники Національної поліції встановлюють обставини події.

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