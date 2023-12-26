Який добровільний пенсійний внесок повинен бути в січні, щоб до страхового стажу зарахували місяць: відповідь ПФ

Сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, який визначається як 22% від розміру мінімальної заробітної плати.

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У Пенсійному фонді повідомили, у якому розмірі потрібно сплатити добровільний пенсійний внесок в січні 2024 року, щоб до страхового стажу зарахували повний місяць. Про це йдеться на офіційному сайті ПФ.

Зазначається, що для того, щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску, який визначається як 22% від розміру мінімальної заробітної плати.

«Тобто, для того, аби в січні 2024 року до страхового стажу вам було зараховано один повний місяць, потрібно сплатити 1562 грн (22% х 7100 грн, де 7100 грн – розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року)», - сказано у повідомленні.

Раніше Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало умови пенсійного забезпечення військовослужбовців.

Крім того, Кабмін пропонує обмежити одним прожитковим мінімумом пенсію особам, засудженим за злочини проти нацбезпеки.

Додамо, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк повідомив, що у 2024 році підвищення пенсій в Україні торкнеться понад половину пенсіонерів особливо тих, які отримують мінімальні виплати.

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