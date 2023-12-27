В Реестр военнообязанных добавили записи еще в отношении 750 тысяч граждан

Теперь в Реестре военнообязанных есть данные еще о 750 тысячах украинцев.

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Работа над реестром военнообязанных «Оберіг» уже закончилась. Его увеличили на 750 тысяч записей. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет «DOU». Ожидается, что система поможет избавиться от бумажных папок в ТЦК, а люди не будут стоять в очередях за справкой.

По словам Черногоренко, ведется обмен данными с крупными государственными реестрами.

«Мы видим такую трехпалую структуру, которую хотим цифровизировать. Первое - это реестр военнообязанных "Оберіг". Планируемая работа по нему завершена, мы увеличили реестр на 750 тысяч записей, верифицировали данные до 88%, идет информационный обмен с основными реестрами страны», - отметила Черногоренко.

Также, как пишет «АрмияInform», заместитель министра обороны на закрытой встрече до ста дней работы нового руководства Минобороны с представителями стран G7 в Киеве подчеркнула, что в планах — создание документа, подтверждающего статус военнообязанного.

«Раньше повестки могли приходить людям несколько раз, их получали граждане непригодные для службы или даже родственники погибших. Благодаря верификации с другими государственными реестрами, мы увеличили качество наполнения данных с 27% до 88%, удалили дубли и неактуальные данные», — цитируют слова Черногоренко.

По ее словам, на базе реестра военнообязанных министерство планирует запускать новые электронные услуги. К примеру, онлайн-услуга бронирования, которая даст антикоррупционный эффект.

Напомним, что Валерий Залужный впервые провел пресс-конференцию, где прокомментировал возможные изменения в мобилизации. Он, в частности, прокомментировал данные о мобилизации 500 тысяч украинцев, электронные повестки, вопросы отсрочки от мобилизации, предложения по ограничению сроков службы, а также рассказал о работе ТЦК.

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