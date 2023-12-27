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  1. В мире

Атака на российский корабль «Новочеркасск»: десятки раненых и пропавших без вести

19:17, 27 декабря 2023
В результате атаки на российский корабль «Новочеркасск», судно сгорело и пошло на дно.
Атака на российский корабль «Новочеркасск»: десятки раненых и пропавших без вести
Источник фото: antikor
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На момент нападения на российский большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии находились 77 моряков. Однако почти половина из них пропала без вести после удара. Эту информацию опубликовал Telegram-канал Astra, ссылаясь на свои источники.

По данным, 33 моряка считаются пропавшими без вести, а 19 получили ранения. В результате атаки погибла 64-летняя работница охраны порта, тогда как еще 4 гражданских лица получили ранения. Ранее ставленый россией в Крыму Сергей Аксенов утверждал, что в результате атаки погиб только один человек, а двое были ранены.

Различные ресурсы сообщают о наличии моряков на борту "Новочеркасска". Анонимный российский канал "ВЧК-ОГПУ" отмечает, что после удара достигнутого корабля вопросом стала судьба 57 членов экипажа и 16 местных жителей, участвовавших в разгрузочных работах.

Кроме того, по меньшей мере два офицера могли быть на корабле во время ракетного удара.

Жена офицера Военно-морских сил рф Евгения Ивашева подтвердила присутствие мужа на "Новочеркасске" в ночь на вторник, но не уточнила его состояния, кроме того, она отказалась расширять информацию. Указано, что журналисты также попытались дозвониться до жены командира корабля Николая Степаненко, которая также не предоставила точную информацию, отметив, что еще не общалась с мужем. Сам Степаненко подтвердил, что никто не пострадал серьезно и все в порядке.

На месте атаки обнаружены фрагменты обшивки и детали крепления ракеты Storm Shadow. Сам корабль "Новочеркасск" в результате атаки полностью выгорел и затонул.

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