Атака на російський корабель «Новочеркаськ»: десятки поранених та зниклих безвісти

В результаті атаки на російський корабель «Новочеркаськ», судно згоріло і пішло на дно.

Джерело фото: antikor

На момент нападу на російський великий десантний корабель "Новочеркаськ" у Феодосії перебували 77 моряків. Однак майже половина з них зникла безвісти після удару. Цю інформацію опублікував Telegram-канал Astra, посилаючись на свої джерела.

За даними, 33 моряки вважаються зниклими безвісти, а 19 отримали поранення. У результаті атаки загинула 64-річна працівниця охорони порту, тоді як ще 4 цивільних особи отримали поранення. Раніше ставлений росією у Криму Сергій Аксьонов стверджував, що унаслідок атаки загинула лише одна людина, а двоє були поранені.

Різні ресурси повідомляють про наявність моряків на борту "Новочеркаська". Анонімний російський канал "ВЧК-ОГПУ" зазначає, що після удару досягнутого корабля питанням стало долі 57 членів екіпажу та 16 місцевих жителів, які брали участь у розвантажувальних роботах.

Крім того, щонайменше два офіцери могли бути на кораблі під час ракетного удару.

Дружина офіцера Військово-морських сил рф Євгена Івашева підтвердила присутність чоловіка на "Новочеркаську" у ніч на вівторок, але не уточнила його стану, крім того, вона відмовилася розширювати інформацію. Зазначено, що журналісти також спробували додзвонитися до дружини командира корабля Миколи Степаненка, яка також не надала точну інформацію, зауваживши, що ще не спілкувалася з чоловіком. Сам Степаненко підтвердив, що ніхто не постраждав серйозно і все в порядку.

На місці атаки виявлено фрагменти обшивки та деталі кріплення ракети Storm Shadow. Сам корабель "Новочеркаськ" внаслідок атаки повністю вигорів і затонув.

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