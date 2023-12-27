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  1. В Україні

До Реєстру військовозобов'язаних додали записи ще стосовно 750 тисяч громадян

12:12, 27 грудня 2023
Тепер у Реєстрі військовозобов'язаних є дані ще про 750 тисяч українців.
До Реєстру військовозобов'язаних додали записи ще стосовно 750 тисяч громадян
Джерело фото: ТСН.ua
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Робота над реєстром військовозобов’язаних «Оберіг» уже закінчилася. Його збільшили на 750 тисяч записів. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко, пише «DOU». Очікується, що система допоможе позбутися паперових тек у ТЦК, а люди не стоятимуть у чергах за довідкою.

За словами Черногоренко, наразі ведеться обмін даними з великими державними реєстрами. 

«Ми бачимо таку трипалу структуру, яку хочемо цифровізувати. Перше — це реєстр військовозобов’язаних „Оберіг“. Запланована робота по ньому завершена, ми збільшили реєстр на 750 тисяч записів, верифікували дані до 88%, йде інформаційний обмін із основними реєстрами країни», - зазначила Черногоренко.

Також, як пише «АрміяInform», заступниця міністра оборони на закритій зустрічі до ста днів роботи нового керівництва Міноборони з представниками країн G7 в Києві наголосила, в планах — створення документа, що підтверджує статус військовозобов’язаного.

«Раніше повістки могли приходити людям декілька разів, їх отримували громадяни непридатні до служби чи навіть родичі загиблих. Завдяки верифікації з іншими державними реєстрами ми збільшили якість наповнення даних з 27% до 88%, видалили дублі та неактуальні дані», — цитують слова Черногоренко.

За її словами, на базі реєстру військовозобов’язаних міністерство планує запускати нові електронні послуги. Наприклад, онлайн-послугу бронювання, яка дасть антикорупційний ефект.

Нагадаємо, що Валерій Залужний вперше провів пресконференцію, де прокоментував можливі зміни в мобілізації. Він, зокрема, прокоментував дані про мобілізацію 500 тисяч українців, електронні повістки, питання відстрочки від мобілізації, пропозиції щодо обмеження термінів служби, а також розповів про роботу ТЦК.

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Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
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