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  1. Суд інфо

ВККС: Двоє суддів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, троє – не підтвердили

15:15, 30 січня 2024
ВККС розглядала питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді.
ВККС: Двоє суддів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, троє – не підтвердили
Фото: vkksu.gov.ua
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У понеділок, 29 січня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді набирає чинності з дня ухвалення цього рішення у разі, якщо воно буде підтримане двома третинами голосів призначених членів Комісії, але не менше ніж дев’ятьма голосами.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Гончарова Аліна Олександрівна - Слов’янський міськрайонний суд Донецької області - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Васильєва Катерина Олександрівна - Святошинський районний суд міста Києва - не відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання про звільнення з посади судді

Радуцька Лариса Вікторівна - Шевченківський районний суд міста Києва - відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя рекомендацію про призначення на посаду судді

Лозинська Марина Ігорівна - Солом’янський районний суд міста Києва - не відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання про звільнення з посади судді

Шаньшина Марина Валеріївна - Краснолиманський міський суд Донецької області - відкладено

Отрош Інна Михайлівна - Господарський суд міста Києва - не відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання про звільнення з посади судді

Шарко Наталія Анатоліївна - Генічеський районний суд Херсонської області - відкладено на 12.02.2024.

Розглянувши питання про призначення кваліфікаційного оцінювання судді Октябрського районного суду міста Полтави Андрієнко Ганни Вячеславівни у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення, Комісія вирішила відкласти його розгляд до завершення кваліфікаційного оцінювання судді на відповідність займаній посаді.

Раніше ми писали, що у ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права.

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