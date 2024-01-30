В Дніпрі викрили банду торгівців зброєю

Правоохоронці викрили учасників організованої групи, які торгували автоматами, боєприпасами та гранатами.

Фото з відкритих джерел

В Дніпрі правоохоронці затримали банду, яка займалася незаконною торгівлею зброєю. За інформацією пресслужби Національної поліції України, група місцевих мешканців виготовляла та продавала автомати, гранати та набої. Суми за ці «товари» варіювалися від 5 тисяч до 120 тисяч гривень.

Правоохоронці отримали оперативну інформацію про злочинну діяльність групи та розпочали розслідування. Злочинці шукали потенційних покупців через месенджери, використовуючи незаконну переробку та продаж зброї та боєприпасів.

Під час слідчих дій правоохоронці встановили учасників групи, включно з організатором, та задокументували їхні дії та перелік пропонованих "товарів". Під час одного з продажів був викритий один з учасників групи, який отримав 75 тисяч гривень за гвинтівку. Всього були зафіксовані факти продажу зброї та боєприпасів на суму 400 тисяч гривень.

Організатору та двом його спільникам було повідомлено про підозру за збут вогнепальної зброї та боєприпасів без дозволу у складі організованої групи. Їм були обрані запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

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