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  1. В Украине

В Днепре разоблачили банду торговцев оружием

18:35, 30 января 2024
Правоохранители разоблачили участников организованной группы, торговавших автоматами, боеприпасами и гранатами.
В Днепре разоблачили банду торговцев оружием
Фото из открытых источников
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В Днепре правоохранители задержали банду, которая занималась незаконной торговлей оружием. По информации пресс-службы Национальной полиции Украины, группа местных жителей изготавливала и продавала автоматы, гранаты и патроны. Суммы за эти "товары" варьировались от 5 тысяч до 120 тысяч гривен.

Правоохранители получили оперативную информацию о преступной деятельности группы и начали расследование. Преступники искали потенциальных покупателей через мессенджеры, используя незаконную переработку и продажу оружия и боеприпасов.

Во время следственных действий правоохранители установили участников группы, включая организатора, и задокументировали их действия и перечень предлагаемых "товаров". Во время одной из продаж был разоблачен один из участников группы, который получил 75 тысяч гривен за винтовку. Всего были зафиксированы факты продажи оружия и боеприпасов на сумму 400 тысяч гривен.

Организатору и двум его сообщникам было сообщено о подозрении за сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения в составе организованной группы. Им были избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

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