Кабмин согласовал эксперимент по переходу от военной службы к гражданской жизни ветеранов войны на базе учебных заведений

Проект предусматривает получение ветеранами образования и профессиональной подготовки, а также развитие физического здоровья через спорт и реабилитацию.

Фото: КМУ

Кабинет Министров на заседании 30 января согласовал предложение Министерства образования и науки и Министерства по делам ветеранов по реализации до 31 декабря 2024 года экспериментального проекта по переходу от военной службы к гражданской жизни ветеранов войны на базе учебных заведений средствами образования, спорта и реабилитации.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, утвержден порядок проведения экспериментального проекта. Основными задачами экспериментального проекта определены: создание адаптированной образовательной инфраструктуры; получение образования и профессиональная подготовка; развитие физического здоровья через спорт и реабилитацию.

Ранее мы писали, какие решения приняло правительство 30 января.

Также сообщалось, что Кабмин внес изменения в постановление об оплате труда чиновников местных государственных администраций.

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