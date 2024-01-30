Кабмин согласовал эксперимент по переходу от военной службы к гражданской жизни ветеранов войны на базе учебных заведений

Кабинет Министров на заседании 30 января согласовал предложение Министерства образования и науки и Министерства по делам ветеранов по реализации до 31 декабря 2024 года экспериментального проекта по переходу от военной службы к гражданской жизни ветеранов войны на базе учебных заведений средствами образования, спорта и реабилитации.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, утвержден порядок проведения экспериментального проекта. Основными задачами экспериментального проекта определены: создание адаптированной образовательной инфраструктуры; получение образования и профессиональная подготовка; развитие физического здоровья через спорт и реабилитацию.
Ранее мы писали, какие решения приняло правительство 30 января.
Также сообщалось, что Кабмин внес изменения в постановление об оплате труда чиновников местных государственных администраций.
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