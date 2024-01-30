Во Львове провели первую в Украине операцию на сердце с применением робота Da Vinci

Украинские врачи в течение года готовились к проведению операций с использованием робота Da Vinci в клиниках США и Европы.

Источник фото: Первое медицинское объединение Львова

Кардиохирурги больницы Святого Пантелеймона во Львове впервые успешно выполнили операцию на сердце с помощью робота Da Vinci. Об этом сообщили представители Первого медицинского объединения Львова.

Пациент, 44-летний Сергей Шариков с Волыни, обратился к врачам с жалобами на одышку и боль в области сердца. По предварительным диагностическими обследованиями ему была установлена ишемическая болезнь сердца, которая уже привела к 80% сужение одной из главных артерий сердца. Такое состояние требовало срочной операции на сердце.

Команда кардиохирургов под руководством Романа Домаша решила использовать робота Da Vinci для проведения вмешательства. Этот метод позволяет делать небольшие проколы вместо больших разрезов, обеспечивая точность выполнения операции и быструю реабилитацию пациента.

Львовские кардиохирурги изучали и готовились к работе с Da Vinci практически в течение года, обучаясь в ведущих клиниках США и Европы. Сергей стал первым украинским пациентом, которому выполнили операцию на сердце с применением этой роботизированной системы.

Операция включала четыре маленьких прокола, благодаря которым кардиохирурги смогли достичь сердечной мышцы, отделить артерию от миокарда, освободить сосуд и восстановить полноценное кровоснабжение. Врачи подчеркивают, что это лишь первый шаг к развитию роботизированной кардиохирургии в Украине, и уже готовятся к следующим операциям.

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