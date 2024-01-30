Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент рассмотрит изменения в закон о Государственном бюро расследований по применению оружия работниками ГБР

Работникам Государственного бюро расследований разрешат применять меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие.

Желающих возглавить Службу дисциплинарных инспекторов пока нет – Высший совет правосудия

Для формирования Службы дисциплинарных инспекторов необходимо еще полгода, а срок подачи документов для кандидатов могут продлить.

Кабмин внес изменения в постановление об оплате труда чиновников местных государственных администраций

При установлении должностных окладов государственным служащим областных государственных администраций, где провели классификацию должностей государственной службы, может применяться дополнительный коэффициент повышения должностных окладов.

Глава КХС ВС Лариса Рогач об отмене Хозяйственного кодекса Украины: «Должен быть баланс между стремлением законодателя и возможными негативными последствиями»

Ликвидация Хозяйственного кодекса Украины не решит возникшие в правоприменении вопросы, – председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

«Ваши вопросы носят абстрактный характер»: ВККС и Совет судей поспорили из-за правил заполнения декларации добропорядочности

ВККС и Совет судей обменялись «любезностями», но проблемы могут возникнуть у судей и кандидатов на должности судей.

  1. В Украине

Во Львове провели первую в Украине операцию на сердце с применением робота Da Vinci

15:06, 30 января 2024
Украинские врачи в течение года готовились к проведению операций с использованием робота Da Vinci в клиниках США и Европы.
Во Львове провели первую в Украине операцию на сердце с применением робота Da Vinci
Источник фото: Первое медицинское объединение Львова
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кардиохирурги больницы Святого Пантелеймона во Львове впервые успешно выполнили операцию на сердце с помощью робота Da Vinci. Об этом сообщили представители Первого медицинского объединения Львова.

Пациент, 44-летний Сергей Шариков с Волыни, обратился к врачам с жалобами на одышку и боль в области сердца. По предварительным диагностическими обследованиями ему была установлена ишемическая болезнь сердца, которая уже привела к 80% сужение одной из главных артерий сердца. Такое состояние требовало срочной операции на сердце.

Команда кардиохирургов под руководством Романа Домаша решила использовать робота Da Vinci для проведения вмешательства. Этот метод позволяет делать небольшие проколы вместо больших разрезов, обеспечивая точность выполнения операции и быструю реабилитацию пациента.

Львовские кардиохирурги изучали и готовились к работе с Da Vinci практически в течение года, обучаясь в ведущих клиниках США и Европы. Сергей стал первым украинским пациентом, которому выполнили операцию на сердце с применением этой роботизированной системы.

Операция включала четыре маленьких прокола, благодаря которым кардиохирурги смогли достичь сердечной мышцы, отделить артерию от миокарда, освободить сосуд и восстановить полноценное кровоснабжение. Врачи подчеркивают, что это лишь первый шаг к развитию роботизированной кардиохирургии в Украине, и уже готовятся к следующим операциям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді