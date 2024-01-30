Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент рассмотрит изменения в закон о Государственном бюро расследований по применению оружия работниками ГБР

Работникам Государственного бюро расследований разрешат применять меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие.

Желающих возглавить Службу дисциплинарных инспекторов пока нет – Высший совет правосудия

Для формирования Службы дисциплинарных инспекторов необходимо еще полгода, а срок подачи документов для кандидатов могут продлить.

Кабмин внес изменения в постановление об оплате труда чиновников местных государственных администраций

При установлении должностных окладов государственным служащим областных государственных администраций, где провели классификацию должностей государственной службы, может применяться дополнительный коэффициент повышения должностных окладов.

Глава КХС ВС Лариса Рогач об отмене Хозяйственного кодекса Украины: «Должен быть баланс между стремлением законодателя и возможными негативными последствиями»

Ликвидация Хозяйственного кодекса Украины не решит возникшие в правоприменении вопросы, – председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

«Ваши вопросы носят абстрактный характер»: ВККС и Совет судей поспорили из-за правил заполнения декларации добропорядочности

ВККС и Совет судей обменялись «любезностями», но проблемы могут возникнуть у судей и кандидатов на должности судей.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин внес изменения в постановление об оплате труда чиновников местных государственных администраций

14:56, 30 января 2024
При установлении должностных окладов государственным служащим областных государственных администраций, где провели классификацию должностей государственной службы, может применяться дополнительный коэффициент повышения должностных окладов.
Кабмин внес изменения в постановление об оплате труда чиновников местных государственных администраций
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин внес изменения в постановление от 9 ноября 2016 г. №787 «О расходах на оплату труда работников местных государственных администраций». Предусмотрено, что областные государственные администрации могут получать дополнительные средства из местных бюджетов на оплату труда работников, в частности, на обеспечение составляющих заработной платы государственных служащих, определенных пунктом 12 раздела «Заключительные положения» Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», для осуществления ими делегированных в соответствии с законом полномочий органов местного самоуправления.

Установлено, что из средств, определенных абзацами третьим и четвертым указанного постановления, во время установления должностных окладов государственным служащим областных государственных администраций, которые провели классификацию должностей государственной службы, может применяться дополнительный коэффициент повышения должностных окладов, определенных схемой, утвержденной постановлением КМУ от 29.12. 2023 г. N 1409 «Вопрос оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2024 году», максимальный размер которого не превышает 2.

Предусмотрено, что государственным служащим Киевской городской государственной администрации (исполнительного органа Киевского городского совета) и районных в г. Киеве государственных администраций, проведших классификацию должностей государственной службы и осуществляющих полномочия исполнительных органов местного самоуправления, за счет средств бюджета г. Киева может осуществляться предусмотренное абзацем пятым указанного постановления о повышении должностных окладов.

Также внесены изменения в постановление КМУ от 25.04.2023 N 391 «Некоторые вопросы оплаты труда работников государственных органов и органов местного самоуправления во время военного положения», которыми во избежание неоднозначного толкования норм решений Правительства относительно порядка применения различных видов повышения размеров должностных окладов государственным служащим местные государственные администрации уточнены, что с учетом соответствующего коэффициента повышаются именно должностные оклады, определенные КМУ в соответствующих схемах.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді