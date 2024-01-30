Кабмин внес изменения в постановление об оплате труда чиновников местных государственных администраций

При установлении должностных окладов государственным служащим областных государственных администраций, где провели классификацию должностей государственной службы, может применяться дополнительный коэффициент повышения должностных окладов.

Кабмин внес изменения в постановление от 9 ноября 2016 г. №787 «О расходах на оплату труда работников местных государственных администраций». Предусмотрено, что областные государственные администрации могут получать дополнительные средства из местных бюджетов на оплату труда работников, в частности, на обеспечение составляющих заработной платы государственных служащих, определенных пунктом 12 раздела «Заключительные положения» Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», для осуществления ими делегированных в соответствии с законом полномочий органов местного самоуправления.

Установлено, что из средств, определенных абзацами третьим и четвертым указанного постановления, во время установления должностных окладов государственным служащим областных государственных администраций, которые провели классификацию должностей государственной службы, может применяться дополнительный коэффициент повышения должностных окладов, определенных схемой, утвержденной постановлением КМУ от 29.12. 2023 г. N 1409 «Вопрос оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2024 году», максимальный размер которого не превышает 2.

Предусмотрено, что государственным служащим Киевской городской государственной администрации (исполнительного органа Киевского городского совета) и районных в г. Киеве государственных администраций, проведших классификацию должностей государственной службы и осуществляющих полномочия исполнительных органов местного самоуправления, за счет средств бюджета г. Киева может осуществляться предусмотренное абзацем пятым указанного постановления о повышении должностных окладов.

Также внесены изменения в постановление КМУ от 25.04.2023 N 391 «Некоторые вопросы оплаты труда работников государственных органов и органов местного самоуправления во время военного положения», которыми во избежание неоднозначного толкования норм решений Правительства относительно порядка применения различных видов повышения размеров должностных окладов государственным служащим местные государственные администрации уточнены, что с учетом соответствующего коэффициента повышаются именно должностные оклады, определенные КМУ в соответствующих схемах.

Автор: Наталья Мамченко

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