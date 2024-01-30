Кабмін вніс зміни до постанови про оплату праці чиновників місцевих державних адміністрацій

Під час встановлення посадових окладів державним службовцям обласних державних адміністрацій, які провели класифікацію посад державної служби, може застосовуватися додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів.

Кабмін вніс зміни до постанови від 9 листопада 2016 року №787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій». Передбачено, що обласні державні адміністрації можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів на оплату праці працівників, зокрема, на забезпечення складових заробітної плати державних службовців, визначених пунктом 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік», для здійснення ними делегованих відповідно до закону повноважень органів місцевого самоврядування.

Установлено, що за рахунок коштів, визначених абзацами третім та четвертим зазначеної постанови, під час встановлення посадових окладів державним службовцям обласних державних адміністрацій, які провели класифікацію посад державної служби, може застосовуватися додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, визначених схемою, затвердженою постановою КМУ від 29.12.2023 N 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році», максимальний розмір якого не перевищує 2.

Передбачено, що державним службовцям Київської міської державної адміністрації (виконавчого органу Київської міської ради) та районних у м. Києві державних адміністрацій, які провели класифікацію посад державної служби та які здійснюють повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування, за рахунок коштів бюджету м. Києва може здійснюватися передбачене абзацом пʼятим зазначеної постанови підвищення посадових окладів.

Також внесено зміни до постанови КМУ від 25.04.2023 N 391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану», якими з метою уникнення неоднозначного тлумачення норм рішень Уряду щодо порядку застосування різних видів підвищення розмірів посадових окладів державним службовцям місцевих державних адміністрацій уточнено, що з урахуванням відповідного коефіцієнта підвищуються саме посадові оклади, визначені КМУ у відповідних схемах.

Автор: Наталя Мамченко

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