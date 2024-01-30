У Львові провели першу в Україні операцію на серці із застосуванням робота Da Vinci

Українські лікарі протягом року готувалися до проведення операцій з використанням робота Da Vinci в клініках США та Європи.

Джерело фото: Перше медичне об'єднання Львова

Кардіохірурги лікарні Святого Пантелеймона у Львові вперше успішно виконали операцію на серці за допомогою робота Da Vinci. Про це повідомили представники Першого медичного об'єднання Львова.

Пацієнт, 44-річний Сергій Шаріков з Волині, звернувся до лікарів із скаргами на задишку та біль в області серця. За попередніми діагностичними обстеженнями йому була встановлена ішемічна хвороба серця, яка вже привела до 80% звуження однієї з головних артерій серця. Такий стан вимагав термінової операції на серці.

Команда кардіохірургів під керівництвом Романа Домаша вирішила використати робота Da Vinci для проведення втручання. Цей метод дозволяє робити невеличкі проколи замість великих розрізів, забезпечуючи точність виконання операції та швидку реабілітацію пацієнта.

Львівські кардіохірурги вивчали та готувались до роботи з Da Vinci практично протягом року, навчаючись у провідних клініках США та Європи. Сергій став першим українським пацієнтом, якому виконали операцію на серці із застосуванням цієї роботизованої системи.

Операція включала чотири маленькі проколи, завдяки яким кардіохірурги змогли досягти серцевого м'яза, відділити артерію від міокарда, звільнити судину та відновити повноцінне кровопостачання. Лікарі підкреслюють, що це лише перший крок до розвитку роботизованої кардіохірургії в Україні, і вже готуються до наступних операцій.

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