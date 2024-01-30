Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до постанови про оплату праці чиновників місцевих державних адміністрацій

Під час встановлення посадових окладів державним службовцям обласних державних адміністрацій, які провели класифікацію посад державної служби, може застосовуватися додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів.

Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу України: «Має бути баланс між прагненням законодавця і можливими негативними наслідками»

Ліквідація Господарського кодексу України не вирішить питання, які постали у правозастосуванні, – голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач.

«Ваші запитання носять абстрактний характер»: ВККС та РСУ посперечалися через правила заповнення декларації доброчесності

ВККС та РСУ обмінялися «люб’язностями», але проблеми можуть виникнути у суддів та кандидатів на посади суддів.

«Судова система потребує не радикального реформування, а тривалого вдосконалення – і це складний та довгий шлях», – суддя КГС ВС, ексголова ВРП Ігор Бенедисюк

Повноваженнями з розгляду «інвестиційних» спорів можна було б наповнити Вищий суд з питань інтелектуальної власності, який все ще знаходиться на етапі створення.

Евакуацію автомобілів інспекторами з паркування на час війни заборонять, бо водії повинні мати змогу оперативно піти в укриття

Народні депутати планують заборонити евакуацію автомобілів інспекторами з паркування на час дії воєнного стану – евакуацію буде здійснювати Національна поліція.

  1. В Україні

У Львові провели першу в Україні операцію на серці із застосуванням робота Da Vinci

15:06, 30 січня 2024
Українські лікарі протягом року готувалися до проведення операцій з використанням робота Da Vinci в клініках США та Європи.
У Львові провели першу в Україні операцію на серці із застосуванням робота Da Vinci
Джерело фото: Перше медичне об'єднання Львова
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кардіохірурги лікарні Святого Пантелеймона у Львові вперше успішно виконали операцію на серці за допомогою робота Da Vinci. Про це повідомили представники Першого медичного об'єднання Львова.

Пацієнт, 44-річний Сергій Шаріков з Волині, звернувся до лікарів із скаргами на задишку та біль в області серця. За попередніми діагностичними обстеженнями йому була встановлена ішемічна хвороба серця, яка вже привела до 80% звуження однієї з головних артерій серця. Такий стан вимагав термінової операції на серці.

Команда кардіохірургів під керівництвом Романа Домаша вирішила використати робота Da Vinci для проведення втручання. Цей метод дозволяє робити невеличкі проколи замість великих розрізів, забезпечуючи точність виконання операції та швидку реабілітацію пацієнта.

Львівські кардіохірурги вивчали та готувались до роботи з Da Vinci практично протягом року, навчаючись у провідних клініках США та Європи. Сергій став першим українським пацієнтом, якому виконали операцію на серці із застосуванням цієї роботизованої системи.

Операція включала чотири маленькі проколи, завдяки яким кардіохірурги змогли досягти серцевого м'яза, відділити артерію від міокарда, звільнити судину та відновити повноцінне кровопостачання. Лікарі підкреслюють, що це лише перший крок до розвитку роботизованої кардіохірургії в Україні, і вже готуються до наступних операцій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді