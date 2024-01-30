Кабмін погодив експеримент з переходу від військової служби до цивільного життя ветеранів війни на базі закладів освіти

Проект передбачає здобуття ветеранами освіти та професійної підготовки, а також розвиток фізичного здоровʼя через спорт та реабілітацію.

Фото: КМУ

Кабінет Міністрів на засіданні 30 січня погодив пропозицію Міністерства освіти і науки та Міністерства у справах ветеранів щодо реалізації до 31 грудня 2024 експериментального проекту з переходу від військової служби до цивільного життя ветеранів війни на базі закладів освіти засобами освіти, спорту та реабілітації. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, затверджено Порядок проведення експериментального проекту. Основними завданнями експериментального проекту визначено: створення адаптованої освітньої інфраструктури; здобуття освіти та професійна підготовка; розвиток фізичного здоровʼя через спорт та реабілітацію.

Раніше ми писали, які рішення ухвалив уряд 30 січня.

Також повідомлялося, що Кабмін вніс зміни до постанови про оплату праці чиновників місцевих державних адміністрацій.

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