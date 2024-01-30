Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 30 січня

Уряд удосконалив процес конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також затвердив бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2024 рік.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів 30 січня провів чергове засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Національного агентства». Законопроектом пропонується доповнити ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» положеннями щодо окремих підстав та порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, крім посад державної служби категорії «А». Передбачено, що для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до працівників Національного агентства утворюється Дисциплінарна комісія, склад та положення про яку затверджуються Головою АРМА. Дисциплінарна комісія на підставі дисциплінарного провадження приймає рішення про наявність чи відсутність у діях працівника АРМА дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення. Передбачено запровадження окремих підстав для притягнення працівників АРМА до відповідальності, зокрема, у разі: умисного або внаслідок недбалості порушення встановленого порядку визначення управителя активом; порушення встановленого порядку перевірки ефективності управління арештованими активами; нереагування або порушення встановленого порядку реагування на отриману інформацію та/або встановлені факти неналежного управління активами чи спроб відчуження активів управителем тощо.

- Затверджено, з метою приведення у відповідність до положень ЗУ «Про акціонерні товариства», Положення про наглядову раду акціонерного товариства «Українська залізниця». Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок роботи наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця», питання щодо утворення та діяльності її комітетів, права, обовʼязки і відповідальність її членів, а також інші питання щодо діяльності наглядової ради.

- Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки та Міністерства у справах ветеранів щодо реалізації до 31 грудня 2024 експериментального проекту з переходу від військової служби до цивільного життя ветеранів війни на базі закладів освіти засобами освіти, спорту та реабілітації. Затверджено Порядок проведення експериментального проекту. Основними завданнями експериментального проекту визначено: створення адаптованої освітньої інфраструктури; здобуття освіти та професійна підготовка; розвиток фізичного здоровʼя через спорт та реабілітацію.

- Внесено зміни у додаток 1 «Обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню» до постанови КМУ від 27.12.2023 N 1402 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік». Приведено примітки та коди згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності позиції «Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, сучків або в аналогічних формах; тріска або стружка деревна» у відповідність до положень ЗУ «Про Митний тариф України».

- Викладено у новій редакції розділ «Держпраці» додатку до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою КМУ від 21.10.2015 N 835, з метою приведення його у відповідність до актів вищої юридичної сили та узгодження з актами такої ж юридичної сили, в тому числі, які були прийняті пізніше, зокрема, в частині уточнення повноважень Держпраці.

- Здійснено вихід України з Угоди про співробітництво із забезпечення єдності вимірювань у збройних силах держав - учасниць Угоди про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, вчиненої в Москві 03.11.1995, та Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди про співробітництво із забезпечення єдності вимірювань у збройних силах держав - учасниць Угоди про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації від 3 листопада 1995 р., вчиненого в Санкт-Петербурзі 21.05.2010.

- Затверджено бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2024 рік. Зокрема, затверджено дохідну та видаткову частини бюджету Фонду, розподіл за статтями витрат з метою забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам та шукачам роботи і роботодавцям, безперебійної роботи Фонду для виконання завдань і функцій, передбачених законодавством. Передбачено, що доходи Фонду становитимуть 16,6 млрд. гривень, із них страхові внески - 16,5 млрд гривень, залишок коштів на початок року - 11,9 млрд гривень, а видатки Фонду у 2024 році становитимуть 18,5 млрд гривень.

- Відтерміновано на 6 місяців набрання чинності постановою КМУ від 26.01.2022 N 53 «Про внесення змін до Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту і Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту» у звʼязку з відсутністю призначених органів з оцінки відповідності та неготовністю субʼєктів залізничного транспорту перейти на нову систему оцінки відповідності.

- Внесено зміни до Порядку розгляду питань, пов’язаних з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, затвердженого постановою КМУ від 11.04.2012 N 298, з метою приведення його у відповідність до законів України «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового звʼязку», «Про запобігання корупції» тощо. Актуалізовано перелік посад, щодо яких застосовується Порядок, уточнено перелік та вимоги до документів, які додаються до подання щодо призначення на посаду або погодження призначення на посаду. Доповнено Порядок додатком, яким визначається форма повідомлення про близьких осіб, що працюють в органі, на посаду в якому претендує особа тощо.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 09.11.2016 р. N 787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій». Передбачено, що обласні державні адміністрації можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів на оплату праці працівників, зокрема, на забезпечення складових заробітної плати державних службовців, визначених пунктом 12 розділу «Прикінцеві положення» ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік», для здійснення ними делегованих відповідно до закону повноважень органів місцевого самоврядування. Установлено, що за рахунок коштів, визначених абзацами третім та четвертим зазначеної постанови, під час встановлення посадових окладів державним службовцям обласних державних адміністрацій, які провели класифікацію посад державної служби, може застосовуватися додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, визначених схемою, затвердженою постановою КМУ від 29.12.2023 N 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році», максимальний розмір якого не перевищує 2. Передбачено, що державним службовцям Київської міської державної адміністрації (виконавчого органу Київської міської ради) та районних у м. Києві державних адміністрацій, які провели класифікацію посад державної служби та які здійснюють повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування, за рахунок коштів бюджету м. Києва може здійснюватися передбачене абзацом пʼятим зазначеної постанови підвищення посадових окладів. Внесено зміни до постанови КМУ від 25.04.2023 N 391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану», якими з метою уникнення неоднозначного тлумачення норм рішень Уряду щодо порядку застосування різних видів підвищення розмірів посадових окладів державним службовцям місцевих державних адміністрацій уточнено, що з урахуванням відповідного коефіцієнта підвищуються саме посадові оклади, визначені КМУ у відповідних схемах.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 30.11.2016 N 884 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення сімʼям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх» і від 28.02.2022 N 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану». Надано Міноборони, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Головному управлінню розвідки Міноборони, Головному органу військового управління Національної гвардії, Адміністрації Держприкордонслужби, Управлінню державної охорони, Адміністрації Держспецзвʼязку, Адміністрації Держспецтрансслужби право отримувати з державних реєстрів інформацію щодо осіб, які мають право на отримання грошового забезпечення військовослужбовців або допомоги, передбаченої сімʼям військовослужбовців, які загинули, шляхом надання доступу до таких реєстрів та/або шляхом електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, встановленому законодавством.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 10.03 2017 N 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі». Удосконалено процес конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради. Вилучено з переліку документів, які претендент подає для участі у конкурсному відборі, інформації кваліфікованого (кваліфікованих) бюро кредитних історій про кредитну історію претендента та копії довідки компетентного органу країни, податковим резидентом якої є претендент, про стан виконання ним обов’язків із сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

- Призначено заступником Головного Прикордонного Уповноваженого України на українсько-румунській ділянці державного кордону Петріва Юрія Петровича, начальника Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, та увільнено Мула Сергія Анатолійовича від обовʼязків заступника Головного Прикордонного Уповноваженого України на українсько-молдовській та українсько-румунській ділянках державного кордону.

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