Кабмін призначив Сергія Ткачука новим очільником Держпродспоживслужби

Кабінет Міністрів провів засідання 30 січня, де розглянув низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, уряд призначив Ткачука Сергія Петровича головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Перед призначення Кабмін звільнив Сергія Ткачука з посади першого заступника очільника Держпродспоживслужби.
Також уряд звільнив Яцука Владислава Миколайовича з посади заступника Міністра молоді та спорту України.
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