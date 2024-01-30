Кабмін призначив Сергія Ткачука новим очільником Держпродспоживслужби

Перед призначення уряд звільнив Сергія Ткачука з посади першого заступника очільника служби.

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Кабінет Міністрів провів засідання 30 січня, де розглянув низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, уряд призначив Ткачука Сергія Петровича головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Перед призначення Кабмін звільнив Сергія Ткачука з посади першого заступника очільника Держпродспоживслужби.

Також уряд звільнив Яцука Владислава Миколайовича з посади заступника Міністра молоді та спорту України.

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