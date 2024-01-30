Кабмин назначил Сергея Ткачука новым главой Госпродпотребслужбы

Перед назначением правительство уволило Сергея Ткачука с должности первого заместителя руководителя службы.

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Кабинет Министров провел заседание 30 января, где рассмотрел ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, правительство назначило Ткачука Сергея Петровича главой Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Перед назначением Кабмин уволил Сергея Ткачука с должности первого замглавы Госпродпотребслужбы.

Также правительство уволило Яцука Владислава Николаевича с должности заместителя Министра молодежи и спорта Украины.

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