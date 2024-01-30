Украинские беженцы, арендующие жилье, останутся без выплат: Норвегия ужесточит контроль

Норвежское правительство объявило об усилении мер контроля за беженцами из Украины

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Норвегия намерена ужесточить контроль за беженцами из Украины. Соответствующие предложения представили министр труда и социальной интеграции Тонье Бренна и министр юстиции Эмили Мель, передает «Европейская правда».

Страна предпринимает такой шаг, потому что ей не хватает финансовых ресурсов для их надлежащего обеспечения беженцев.

Отмечается, что украинцы, живущие в частных помещениях, а не в центрах предоставления убежища, больше не будут получать финансовые выплаты.

Для получения единовременного денежного пособия (сейчас это почти 93 тысячи крон, или 8200 евро) нужно находиться в Норвегии минимум год. Также будет сокращена начальная помощь для пар из Украины без детей примерно на 6000 норвежских крон в месяц.

Норвежское правительство также хочет привязать предоставление соцвыплат и услуг украинским беженцам с пребыванием в стране, но эти положения еще будут обсуждаться.

Кроме того, предлагается поощрять беженцев из Украины, посещающих иммиграционные курсы в Норвегии, активнее искать работу или подработку.

«Правительство считает, что мы должны усилить программу и уровень выплат, чтобы обеспечить контроль над потоком беженцев. Мы не должны допустить, чтобы давление на муниципалитеты стало настолько высоким, что поддержка помощи Украине может быть подвергнута сомнению», – отметила Мель.

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