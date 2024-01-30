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  1. У світі

Українські біженці, які орендують житло, залишаться без виплат: Норвегія посилить контроль

17:34, 30 січня 2024
Норвезький уряд оголосив про посилення заходів контролю за біженцями з України
Українські біженці, які орендують житло, залишаться без виплат: Норвегія посилить контроль
Фото: depositphotos.com
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Норвегія має намір посилити контроль за біженцями з України. Відповідні пропозиції представили міністерка праці й соціальної інтеграції Тоньє Бренна та міністерка юстиції Емілі Мель, передає «Європейська правда».

Країна вдається до такого кроку, бо їй не вистачає фінансових ресурсів для їх належного забезпечення біженців. 

Зазначається, що українці, які живуть у приватних помешканнях, а не в центрах надання притулку, більше не отримуватимуть фінансові виплати.

Для отримання одноразової грошової допомоги (наразі це майже 93 тисячі крон, або 8200 євро) треба перебувати в Норвегії щонайменше рік. Також буде скорочена початкова допомога для пар з України без дітей приблизно на 6000 норвезьких крон на місяць.

Норвезький уряд також хоче прив’язати надання певних соцвиплат і послуг українським біженцям із перебуванням у країні, але ці положення ще будуть обговорюватись.

Крім того, пропонується заохочувати біженців з України, які відвідують імміграційні курси в Норвегії, активніше шукати роботу чи підробіток.

«Уряд вважає, що ми повинні посилити програму і рівень виплат, щоб забезпечити контроль над потоком біженців. Ми не повинні допустити, щоб тиск на муніципалітети став настільки високим, що підтримка допомоги Україні може бути поставлена під сумнів», – зазначила Мель. 

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