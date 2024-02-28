Из Украины незаконно пытались вывезти валюту на сумму более 3 млн гривен

Таможенники конфисковали незадекларированную валюту на сумму более 3 млн гривен.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Таможенники обнаружили незадекларированную валюту в размере более 3 миллионов гривен во время досмотра гражданина и гражданки Молдовы, которые возвращались через пункт пропуска "Староказачье", сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Путешествуя через "зеленый коридор", пара заявила об отсутствии запрещенных или ограниченных предметов, а также не нуждалась в специальных разрешениях или декларировании. Однако, таможенники при осмотре обнаружили, что каждый из них скрывал в карманах верхней одежды по 50 тысяч долларов США.

Согласно законодательству, физическое лицо может ввозить в Украину или вывозить за пределы страны наличные в сумме, не превышающей эквивалент 10 000 евро. За нарушение этого правила таможенники составили протоколы согласно Таможенному кодексу Украины.

Избыточная сумма наличной валюты, которая превышала установленный лимит и составляла более 3 миллионов гривен по курсу Национального банка Украины, была конфискована.

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