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  1. В Украине

Из Украины незаконно пытались вывезти валюту на сумму более 3 млн гривен

14:47, 28 февраля 2024
Таможенники конфисковали незадекларированную валюту на сумму более 3 млн гривен.
Из Украины незаконно пытались вывезти валюту на сумму более 3 млн гривен
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины
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Таможенники обнаружили незадекларированную валюту в размере более 3 миллионов гривен во время досмотра гражданина и гражданки Молдовы, которые возвращались через пункт пропуска "Староказачье", сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Путешествуя через "зеленый коридор", пара заявила об отсутствии запрещенных или ограниченных предметов, а также не нуждалась в специальных разрешениях или декларировании. Однако, таможенники при осмотре обнаружили, что каждый из них скрывал в карманах верхней одежды по 50 тысяч долларов США.

Согласно законодательству, физическое лицо может ввозить в Украину или вывозить за пределы страны наличные в сумме, не превышающей эквивалент 10 000 евро. За нарушение этого правила таможенники составили протоколы согласно Таможенному кодексу Украины.

Избыточная сумма наличной валюты, которая превышала установленный лимит и составляла более 3 миллионов гривен по курсу Национального банка Украины, была конфискована.

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