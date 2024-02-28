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  1. В Украине

Ущерб на 13 миллионов гривен: завершено следствие по делу гендиректора одного из предприятий «Укроборонпрома» и родственника первого заместителя секретаря СНБО

12:14, 28 февраля 2024
Завершено следствие по делу в отношении бывшего генерального директора ДК «Укрспецэкспорт» и лица, близкий родственник которого занимал должность в СНБО, преступные действия которых нанесли ДК «Укрспецэкспорт» ущерб почти на 13 млн грн.
Ущерб на 13 миллионов гривен: завершено следствие по делу гендиректора одного из предприятий «Укроборонпрома» и родственника первого заместителя секретаря СНБО
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По делу в отношении бывшего директора одного из предприятий концерна «Укроборонпром» и близкого родственника бывшего первого заместителя секретаря СНБО завершено следствие. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Так, 27 февраля 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего генерального директора ДК «Укрспецэкспорт» и лица, близкий родственник которого занимал должность в Совете национальной безопасности и обороны Украины, преступные действия которых нанесли ДК «Укрспецэкспорт» (что входит в сферу управления государственного концерна «Укроборонпром») убытков почти на 13 млн грн.

На сегодняшний день по поручению прокурора САП детективами НАБУ открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления.

«В рамках досудебного расследования по фактам злоупотреблений в оборонной сфере, связанных с деятельностью ДК «Укроборонпром», расследование которых САП и НАБУ начали после обнародования журналистских расследований, в частности команды Bihus.Info, установлено, что бывший гендиректор ДК «Укрспецэкспорт» вступил в сговор с близким родственником того времени первого заместителя секретаря СНБО Украины с целью предоставления последнему неправомерной выгоды за счет средств ДК «Укрспецэкспорт», путем заключения договора о поставке оборудования.

Так, в течение августа 2016 - февраля 2017 указанные лица обеспечили заключение и выполнение необходимых договоров между ДК «Укрспецэкспорт» и подконтрольным близкому родственнику обществом о закупке высотомеров для авиационной техники на общую сумму 14 377 249,99 грн. При этом разница между рыночной стоимостью товаров и ценой договора составила 12947075,99 грн.

Эти действия привели к тому, что ДК «Укрспецэкспорт» нанесен ущерб в размере 12 947 075,99 грн. В свою очередь близкий родственник бывшего чиновника СНБО Украины обогатился на этом более чем на 170 тысяч долларов – именно столько он получил за выполнение упомянутого контракта», — говорится в сообщении.

В САП отметили, что лица соблюдали конспирацию и принимали все меры для сокрытия собственного участия в схеме.

Раскрытие преступлений происходило благодаря международно-правовой помощи компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов и Особого административного района Китайской Народной Республики Гонконг, информация от которых подтвердила реальную стоимость поставленных товаров, а также роль и участие соответствующих иностранных компаний и их должностных лиц.

Действия бывшего генерального директора ДК «Укрспецэкспорт» квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Действия другого лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины – организация вышеуказанного злоупотребления.

Поскольку лица находятся в розыске по ним, осуществлялось специальное досудебное расследование (in absentia).

В САП не называют имен фигурантов, однако по данным СМИ, речь идет об Игоре Гладковском и Павле Букине.

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