Збитки на 13 мільйонів гривень: завершено слідство у справі гендиректора одного з підприємств «Укроборонпрому» та родича експершого заступника секретаря РНБО

Завершено слідство у справі стосовно колишнього генерального директора ДК «Укрспецекспорт» та особи, близький родич якої обіймав посаду в РНБО, злочинні дії яких завдали ДК «Укрспецекспорт» збитків на майже 13 млн грн.

У справі стосовно колишнього директора одного з підприємств концерну «Укроборонпром» та близького родича колишнього першого заступника секретаря РНБО завершено слідство. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, 27 лютого 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього генерального директора ДК «Укрспецекспорт» та особи, близький родич якої обіймав посаду в Раді національної безпеки і оборони України, злочинні дії яких завдали ДК «Укрспецекспорт» (що входить до сфери управління державного концерну «Укроборонпром») збитків на майже 13 млн грн.

На сьогодні за дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

«У межах досудового розслідування за фактами зловживань у оборонній сфері, пов’язаних з діяльністю ДК «Укроборонпром», розслідування яких САП та НАБУ розпочали після оприлюднення журналістських розслідувань , зокрема команди Bihus.Info, встановлено, що колишній гендиректор ДК «Укрспецекспорт» вступив у змову із близьким родичем на той час першого заступника секретаря РНБО України з метою надання останньому неправомірної вигоди за рахунок коштів ДК «Укрспецекспорт», шляхом укладення договору про поставку обладнання.

Так, протягом серпня 2016 року – лютого 2017 року вказані особи забезпечили укладення та виконання необхідних договорів між ДК «Укрспецекспорт» та підконтрольним близькому родичу товариством про закупівлю висотомірів для авіаційної техніки на загальну суму 14 377 249,99 грн. При цьому різниця між ринковою вартістю товарів та ціною договору склала 12 947 075,99 грн.

Ці дії призвели до того, що ДК «Укрспецекспорт» завдано збитки у розмірі 12 947 075,99 грн. У свою чергу близький родич колишнього посадовця РНБО України збагатився на цьому на понад 170 тисяч доларів– саме стільки він отримав за виконання згаданого контракту», — йдеться у повідомленні.

У САП зауважили, що особи дотримувались конспірації та вживали усіх заходів для приховання власної участі у схемі.

Розкриття злочинів відбувалось завдяки міжнародно-правовій допомозі від компетентних органів Об’єднаних Арабських Еміратів та Особливого адміністративного району Китайської Народної Республіки Гонконг, інформація від яких підтвердила реальну вартість поставлених товарів, а також роль та участь відповідних іноземних компаній та їх посадових осіб.

Дії колишнього генерального директора ДК «Укрспецекспорт» кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Дії іншої особи кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України - організація вищевказаного зловживання.

Оскільки особи перебувають у розшуку щодо них здійснювалось спеціальне досудове розслідування (in absentia).

У САП не називають імен фігурантів, однак за даними ЗМІ, ідеться про Ігоря Гладковського та Павла Букіна.

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