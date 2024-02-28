З України незаконно намагалися вивезти валюту на суму понад 3 млн гривень

Митники конфіскували незадекларовану валюту на суму понад 3 млн гривень.

Джерело фото: Державна митна служба України

Митники виявили незадекларовану валюту розмірі понад 3 мільйонів гривень під час огляду громадянина та громадянки Молдови, які поверталися через пункт пропуску "Старокозаче", повідомляє Державна митна служба України.

Подорожуючи через "зелений коридор", пара заявила про відсутність заборонених або обмежених предметів, а також не потребувала спеціальних дозволів чи декларування. Проте, митники під час огляду виявили, що кожен з них приховував у кишенях верхнього одягу по 50 тисяч доларів США.

Відповідно до законодавства, фізична особа може ввозити в Україну або вивозити за межі країни готівку в сумі, що не перевищує еквівалент 10 000 євро. За порушення цього правила митники склали протоколи згідно з Митним кодексом України.

Надмірну суму готівкової валюти, яка перевищувала встановлений ліміт та становила понад 3 мільйони гривень за курсом Національного банку України, було конфісковано.

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