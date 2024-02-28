За два роки війни українські аукціони поповнили Держбюджет на 23,5 млрд гривень

Найбільше коштів залучив Фонд гарантування вкладів – майже 6,5 млрд гривень.

Джерело фото: zn.ua

Протягом двох років повномасштабної війни українські державні онлайн-аукціони, проведені в рамках системи Прозорро.Продажі, поповнили бюджети на суму понад 23,5 мільярда гривень. Про це заявило Міністерство економіки України.

Найбільш значну суму коштів - майже 6,5 мільярда гривень - залучив Фонд гарантування вкладів. За результатами аукціонів під час воєнного стану, мала приватизація спрямувала майже 5,6 мільярда гривень до державного та місцевих бюджетів. Організатори торгів з реалізації активів у справах про банкрутство отримали понад 3,7 мільярда гривень для розрахунків з кредиторами.

Перший віце-прем'єр-міністр України та Міністр економіки Юлія Свириденко зауважила, що ця сума становить четверту частину всіх доходів у 83 мільярди гривень, що надійшли до бюджетів різних рівнів після 24 лютого 2022 року. Вона також підкреслила, що це демонструє, як держава, збільшуючи ефективність управління активами, інвестує у зміцнення економіки.

За два роки воєнного стану в системі відбулося понад 36 тисяч аукціонів. Понад половина з них організована місцевими органами самоврядування, що принесло понад 3 мільярди гривень до комунальних бюджетів через малу приватизацію, оренду майна та реалізацію земельних ділянок.

Загалом понад 40 тисяч учасників, включаючи малий, середній та великий бізнес, брали участь у торгах. Найдорожчими активами, що були реалізовані під час воєнного стану, стали спецдозвіл на користування надрами "Площа Майорівська", за який переможець заплатив понад 1,1 мільярда гривень.

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