Ігоря Коломойського залишили під вартою на місяць, але зменшили розмір застави

Тепер розмір застави становить 2 мільярди 700 тисяч гривень.

Фото: Громадське

Київський апеляційний суд залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою до 26 січня 2024 року. Про це повідомляє Суспільне.

Адвокати Коломойського просили скасувати рішення Шевченківського суду, або ж змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Серед основних причин – погіршення стану здоров'я Ігоря Коломойського.

Суд залишив Коломойського під вартою, але зменшив розмір застави до 2 мільярдів 700 тисяч гривень.

Нагадаємо, що 27 жовтня суд продовжив запобіжний захід Коломойському у вигляді тримання під вартою до 2 грудня.

Ми повідомляли, що Коломойському оголошено нову підозру.

Також суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Нагадаємо, Коломойський передав корпоративні права на 1+1 Media в управління трудовому колективу на 5 років.

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