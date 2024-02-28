Суд залишив Ігоря Коломойського під вартою до 25 квітня, але зменшив розмір застави

Суд зменшив розмір застави на 150 мільйонів гривень, до 2,4 мільярда гривень.

Фото: rbc.uа

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У середу, 28 лютого, Шевченківський райсуд Києва залишив Ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці, до 25 квітня. Про це повідомляє «Суспільне».

Крім цього, суд зменшив розмір застави на 150 мільйонів гривень, до 2,4 мільярда гривень.

Адвокат зазначив, що Коломойський не вноситиме застави, а також повідомив, що захист просить про негайне медичне обстеження бізнесмена.

Нагадаємо, що Київський апеляційний суд залишив Ігоря Коломойського під вартою до 26 січня 2024 року.

Також ми повідомляли, що Коломойському оголошено нову підозру.

Також суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Нагадаємо, Коломойський передав корпоративні права на 1+1 Media в управління трудовому колективу на 5 років.

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