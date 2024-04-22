Зеленский провел разговор с Байденом: говорили о финансировании для Украины

Джо Байден заверил, что в случае принятия Сенатом помощи Украине немедленно подпишет закон.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом по итогам голосования в Палате представителей.

В частности, Джо Байден заверил, что в случае принятия Сенатом помощи Украине немедленно подпишет закон.

«Я благодарен Джо Байдену за неослабевшую поддержку Украины и за подлинное глобальное лидерство.

Я также отметил двухпартийную поддержку законопроекта и личную роль спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джеффриса. Другое решение Палаты представителей – разрешить конфискацию российских активов – посылает мощный сигнал всем нашим партнерам», – отметил Президент в своих соцсетях.

«Другое решение Палаты представителей – разрешить конфискацию российских активов – посылает мощный сигнал всем нашим партнерам.

Рассказал Президенту Байдену о российском воздушном терроре тысячами ракет, дронов и бомб. В частности, об ударе по харьковской телебашне буквально за несколько минут до разговора.

Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Уверен Президент, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские способности.

Также обсудили подписание двустороннего соглашения о безопасности и подготовку к предстоящему Саммиту мира», — заявил Зеленский.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Денис Шмыгаль рассказал, куда пойдут почти $61 млрд помощи от США.

Ранее мы писали, что посол Украины в США Оксана Маркарова раскрыла детали поддержки Украины в более $60 млрд, которую рассмотрит Палата представителей США.

На сайте Палаты представителей Конгресса США опубликован законопроект о помощи Украине в размере почти $61 миллиардов.

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