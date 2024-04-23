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В Высшем совете правосудия работают над Едиными показателями для оценки добропорядочности судей и кандидатов в судьи

07:45, 23 апреля 2024
Проект Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи и кандидата на должность судьи уже разработан, однако не опубликован.
В Высшем совете правосудия работают над Едиными показателями для оценки добропорядочности судей и кандидатов в судьи
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 апреля Европейская комиссия одобрила предложенный правительством Украины План Ukraine Facility, которым определяются условия получения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. В этом Плане говорится, в частности, о «последовательном применении четких и должным образом обнародованных критериев оценки и методологии оценки профессиональной компетентности и добропорядочности кандидатов на должность судьи».

Вопрос ясности и четкости в определении критериев добропорядочности имеет большое значение для дальнейших конкурсов в суды. В частности, в Высший административный суд, создание которого предусмотрено как Планом Ukraine Facility, так и обновленным Меморандумом по МВФ.

Кроме того, в настоящее время продолжается конкурс в Высший антикоррупционный суд, где тоже важна ясность в этом вопросе.

О четких критериях добропорядочности для кандидатов говорится и в Плане мер по выполнению рекомендаций Европейской комиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения ЕС 2023 года, который Кабмин утвердил 9 февраля 2024 года.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Государственная антикоррупционная программа на 2023–2025 годы, утвержденная Кабмином 4 марта 2023 года №220, предусматривает, что Высший совет правосудия, ВККС, Совет судей Украины, Общественный совет международных экспертов, Общественный совет добропорядочности должны разработать проект единых критериев (индикаторов) для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи и критериев (индикаторов) добропорядочности кандидата на должность судьи.

В конце прошлого года вступил в силу Закон №3511-IX по усовершенствованию процедур судейской карьеры, которым Высший совет правосудия наделили полномочиями утверждать такие Единые показатели для оценки добропорядочности и профессиональной этики после консультаций с ВККС, Советом судей Украины и ГРД.

Государственная антикоррупционная программа предусматривает, что до 29 февраля 2024 года Высший совет правосудия должен был разработать проект единых критериев (индикаторов) для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи и критерия (индикатора) добропорядочности кандидата. Однако по состоянию на 22 апреля такой проект не обнародован.

Впрочем, как стало известно «Судебно-юридической газете», рабочей группой, созданной ВСП, уже разработан проект Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи), продолжается его обсуждение и доработка.

Не исключено, что конечный срок выполнения соответствующего мероприятия в ГАП отсрочат, однако, в любом случае, такие показатели будут одобрены в этом году.

Аналитическое исследование практики осуществления Высшим советом правосудия оценки соответствия судей критериям добропорядочности и профессиональной этики, а кандидатов – критерия добропорядочности проводилось с участием экспертов проекта Совета Европы, который в середине января эксперты направили в адрес ВСП.

Пока секретариат ВСП публично не сообщал, опубликован ли данный отчет. Вместе с тем он может стать основой для будущего документа.

Очевидно, что вопрос утверждения таких единых показателей мог затянуться из-за разных видений участников рабочей группы. Напомним, что кроме членов ВСП, ВККС и ГРД в рабочую группу, которая должна работать над документом, входят представители международных проектов.

Кроме того, любое официальное закрепление таких показателей в будущем будет играть решающую роль при судебных обжалованиях соответствующих решений.

Учитывая страсти, которые во время подготовки законопроекта по усовершенствованию процедур судейской карьеры 10140-д бушевали даже вокруг вопроса субъектов, согласующих показатели оценки добропорядочности судьи, и утверждение документа будет непростым.

Автор: Наталья Мамченко

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В Высшем совете правосудия работают над Едиными показателями для оценки добропорядочности судей и кандидатов в судьи

Проект Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи и кандидата на должность судьи уже разработан, однако не опубликован.

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