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Председатель НАПК Виктор Павлущик назначил своим заместителем экс-работника НАБУ Николая Корнелюка

18:57, 22 апреля 2024
Новый заместитель председателя НАПК Николай Корнелюк в 2023 году был руководителем отдела Национального антикоррупционного бюро.
Председатель НАПК Виктор Павлущик назначил своим заместителем экс-работника НАБУ Николая Корнелюка
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22 апреля председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Виктор Павлущик назначил своим заместителем Николая Корнелюка.

Николай Корнелюк в 2003 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение, юрист.

В 2005-2009 работал в следственном управлении прокуратуры Киевской области. С 2009 по 2015 годы был старшим следователем, следователем по особо важным делам, заместителем начальника следственного отдела управления по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, занимающими особо ответственное положение Главного управления надзора по уголовным производствам Генеральной прокуратуры Украины.

В 2015-2018 годах занимал должность заместителя прокурора Житомирской области.

С 2018 по 2023 год – старший детектив, заместитель руководителя отдела Национального антикоррупционного бюро Украины.

До назначения на должность заместителя Председателя НАПК почти год был начальником одного из управлений Службы безопасности Украины.

«Это назначение должно существенно усилить команду НАПК» - отметили в НАПК.

Напомним, глава НАПК Виктор Павлущик до назначения работал в НАБУ и в СБУ.

Автор: Наталья Мамченко

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