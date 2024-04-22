Россияне попали в телебашню в Харькове: в городе перебои с сигналом цифрового телевидения

Оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.

Фото из открытых источников

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В понедельник, 22 апреля, российские войска нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В городе есть перебои с сигналом цифрового телевидения.

Синегубов отметил, что в момент российского террора работники были в укрытии.

«Оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет», – рассказал он.

Как известно, она была самым высоким сооружением на территории города и пятой по высоте (240,7 м) телебашней в Украине.

По информации очевидцев, башня разломилась пополам после прямого попадания. Вероятно, в нее попали управляемая ракета.

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