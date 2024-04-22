На Франковщине приговорили к 8 годам мужчину, который изнасиловал 14-летнюю племянницу

Мужчина напал на девочку, когда она спала.

На Прикарпатье судили мужчину за изнасилование 14-летней племянницы. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Ему назначили 8 лет лишения свободы.

В суде прокурор доказал, что в августе 2023 года мужчина изнасиловал свою 14-летнюю племянницу. Он воспользовался беспомощным состоянием девочки, когда она спала.

Во время судебного разбирательства мужчину свою вину не признал, но она полностью доказана стороной обвинения.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

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