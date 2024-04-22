На Франківщині засудили до 8 років чоловіка, який зґвалтував 14-річну племінницю

Чоловіка напав на дівчинку, коли вона спала.

На Прикарпатті судили чоловіка за зґвалтування 14-річної племінниці. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Йому призначили 8 років позбавлення волі.

В суді прокурор довів, що в серпні 2023 року чоловік зґвалтував свою 14-річну племінницю. Він скористався безпорадним станом дівчинки, коли вона спала.

Під час судового розгляду чоловік свою вину не визнав, але вона повністю доведена стороною обвинувачення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.