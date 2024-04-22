САП завершила слідство у справі стосовно адвоката, яка підбурила до підкупу суддів апеляційного суду Сумщини

Адвоката викрили на підбуренні громадянина до надання 4 тисяч доларів неправомірної вигоди за ухвалення рішення на його користь суддям Сумського апеляційного суду.

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Завершено слідство у справі стосовно адвоката, яка підбурила до підкупу суддів Сумського апеляційного суду. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно адвоката, яку викрили на підбуренні громадянина до надання 4 тисяч доларів неправомірної вигоди за ухвалення рішення на його користь суддям Сумського апеляційного суду.

Адвокату інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України.

«У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ за оперативного супроводу СБУ, встановлено, що ще у 2021 році адвокат запропонувала своєму підзахисному надати неправомірну вигоду голові Сумського апеляційного суду та колегії суддів цього суду. Натомість судді мали винести рішення на користь громадянина, а саме скасувати вирок першої інстанції, яким особу засудили до 4 років позбавлення волі. Разом з тим, адвокат не мала наміру передавати указані кошти суддям, а планували ними заволодіти», — зазначили в САП.

Адвоката затримано після одержання частини неправомірної вигоди у сумі 2 тисяч доларів.

На сьогодні детективами НАБУ за доручення прокурора САП відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

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