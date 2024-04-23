Лубінець закликав публічно не поширювати дані щодо полонених

Омбудсмен наголосив, інформацію щодо полонених можуть використати шахраї, а особливо російські спецслужби.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав громадян публічно не розповсюджувати персональні даних військовополонених і цивільних, яких незаконно утримує росія.

За його словами, таку інформацію можуть використати шахраї, а особливо російські спецслужби.

«Вона їм необхідна для того, аби й так нестерпні умови наших захисників та захисниць перетворити на ще гірші. Моральне приниження чи залякування за умов знання персональних даних військовополоненого чи цивільного заручника може спричинити ще більшу шкоду, ніж фізичний вплив», – заявив він.

Омбудсмен наголосив, що на мирних мітингах та у соціальних мережах варто дбати про те, аби росіяни не отримали інформацію щодо прізвища, імені, звання, позивного, номеру бригади, частини, місця дислокації та фото.

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