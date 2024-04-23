Лубинец призвал публично не распространять данные о пленных

Омбудсмен подчеркнул, что информацию о пленных могут использовать мошенники, а особенно российские спецслужбы.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал граждан публично не распространять персональные данные военнопленных и гражданских, незаконно удерживаемых россией.

По его словам, такую информацию могут использовать мошенники, особенно российские спецслужбы.

«Она им необходима для того, чтобы и так невыносимые условия наших защитников и защитниц превратить в еще хуже. Моральное унижение или запугивание в условиях знания персональных данных военнопленного или гражданского заложника может нанести еще больший вред, чем физическое влияние», – заявил он.

Омбудсмен подчеркнул, что на мирных митингах и в социальных сетях следует заботиться о том, чтобы россияне не получили информацию по фамилии, имени, званию, позывному, номеру бригады, части, месту дислокации и фото.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.