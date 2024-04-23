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Как устанавливается арендная плата за земельный участок государственной или коммунальной собственности: разъяснение

07:15, 23 апреля 2024
Если размер арендной платы, указанный в договоре аренды, ниже установленного п. 288.5 НКУ, арендатору следует обратиться в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, с которым заключен договор аренды земли, по поводу приведения его в соответствие.
Как устанавливается арендная плата за земельный участок государственной или коммунальной собственности: разъяснение
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Налоговая служба в Днепропетровской области объясняет, как устанавливается арендная плата за земельный участок государственной или коммунальной собственности.

Зазначається, що відповідно до п. 288.1 ПКУ підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Згідно з п. 288.5 ПКУ розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

– не може бути меншою за розмір земельного податку (пп. 288.5.1 ПКУ):

  • для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, – у розмірі не більше 3 відс. їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1 відс. їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відс. та не більше 1 відс. їх нормативної грошової оцінки;
  • для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, – у розмірі не більше 5 відс. нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відс. та не більше 5 відс. нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;

– не може перевищувати 12 відс. нормативної грошової оцінки (пп. 288.5.2 ПКУ);

– може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у пп. 288.5.2 ПКУ, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах (пп. 288.5.3 ПКУ);

– для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку (пп. 288.5.4 ПКУ);

– для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 відс. нормативної грошової оцінки (пп. 288.5.5 ПКУ).

Тобто норми п. 288.5 ПКУ встановлюють мінімальні та максимальні межі розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності у відсотках до нормативної грошової оцінки.

При цьому якщо розмір орендної плати, зазначений у договорі оренди, є нижчим від встановленого п. 288.5 ПКУ, орендарю слід звернутись до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, з яким укладено договір оренди землі, з приводу приведення його у відповідність.

Слід зазначити, що абзацами першим, другим, шостим – восьмим пункту 11 підрозділу 6 «Особливості справляння плати за землю» розділу XX «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, до 01 січня 2035 року, установлено, що в частині плати за землю за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, що використовуються в рамках реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями (крім інвестиційних проєктів у сферах добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин) відповідно до Закону України від 17.12.2020 № 1116-IX «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні» зі змінами, органи місцевого самоврядування можуть, зокрема:

– встановлювати орендну плату за землі державної та комунальної власності в розмірі, меншому ніж розмір земельного податку, встановлений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певної категорії земель, що сплачується на відповідній території.

У разі досягнення загального обсягу державної підтримки інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями платник податку – інвестор зі значними інвестиціями починаючи з календарного місяця, в якому досягнуто зазначений обсяг, втрачає право на застосування пільги, визначеної п. 11 підрозд. 6 розд. XX ПКУ.

При досягненні загального обсягу державної підтримки інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями протягом звітного (податкового) періоду платник податку – інвестор зі значними інвестиціями зобов’язаний протягом 20 календарних днів з дати внесення відповідної інформації до реєстру інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями подати уточнюючу податкову декларацію за такий звітний (податковий) період, в якій збільшити податкові зобов’язання із сплати плати за землю за період починаючи з календарного місяця, в якому досягнуто загального обсягу державної підтримки інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями.

При цьому до дати внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, що використовуються в рамках реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, у зв’язку з досягненням загального обсягу державної підтримки інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями розмір орендної плати для нарахування податкових зобов’язань з орендної плати визначається за правилами, визначеними п. 288.5 ПКУ.

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