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САП завершила следствие по делу в отношении адвоката, подстрекавшего к подкупу судей апелляционного суда Сумщины

19:17, 22 апреля 2024
Адвоката разоблачили на подстрекательстве гражданина к предоставлению 4 тысяч долларов неправомерной выгоды за принятие решения в его пользу судьям Сумского апелляционного суда.
САП завершила следствие по делу в отношении адвоката, подстрекавшего к подкупу судей апелляционного суда Сумщины
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Завершено следствие по делу в отношении адвоката, подстрекавшего к подкупу судей Сумского апелляционного суда. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отмечается, что прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении адвоката, разоблаченного на подстрекательстве гражданина к предоставлению 4 тысяч долларов неправомерной выгоды за принятие решения в его пользу судьям Сумского апелляционного суда.

Адвокату инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 УК Украины.

«В рамках досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ при оперативном сопровождении СБУ, установлено, что еще в 2021 году адвокат предложила своему подзащитному предоставить неправомерную выгоду председателю Сумского апелляционного суда и коллегии судей этого суда. Судьи должны были вынести решение в пользу гражданина, а именно отменить приговор первой инстанции, которым лицо приговорили к 4 годам лишения свободы. Вместе с тем адвокат не собирался передавать указанные средства судьям, а планировали ими завладеть», — отметили в САП.

Адвокат задержан после получения части неправомерной выгоды на сумму 2 тысячи долларов.

На сегодняшний день детективами НАБУ по поручению прокурора САП открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления.

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