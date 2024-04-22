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Росіяни поцілили у телевежу в Харкові: у місті перебої із сигналом цифрового телебачення

18:59, 22 квітня 2024
Окупанти завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.
Росіяни поцілили у телевежу в Харкові: у місті перебої із сигналом цифрового телебачення
Фото з відкритих джерел
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У понеділок, 22 квітня, російські війська завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Наразі у місті є перебої із сигналом цифрового телебачення.

Синєгубов зазначив, що у момент російського терору працівники були в укритті.

«Окупанти завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає», - розповів він.

Як відомо, вона була найвищою спорудою на території міста і п'ятою за висотою (240,7 м) телевежею в Україні.

За інформацією очевидців, вежа розламалась навпіл після прямого влучення. Ймовірно, в неї поцілили керованою ракетою.

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