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Голова НАЗК Віктор Павлущик призначив своїм заступником екс-працівника НАБУ Миколу Корнелюка

18:57, 22 квітня 2024
Новий заступник голови НАЗК Микола Корнелюк у 2023 році був керівником відділу Національного антикорупційного бюро.
Голова НАЗК Віктор Павлущик призначив своїм заступником екс-працівника НАБУ Миколу Корнелюка
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22 квітня голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик призначив своїм заступником Миколу Корнелюка.

Микола Корнелюк у 2003 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за фахом правознавство, юрист.

В 2005-2009 роках працював в слідчому управлінні прокуратури Київської області. З 2009 по 2015 роки був старшим слідчим, слідчим в особливо важливих справах, заступником начальника слідчого відділу управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Головного управління нагляду у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України.

У 2015 - 2018 роках обіймав посаду заступника прокурора Житомирської області.

З 2018 по 2023 роки – старший детектив, заступник керівника відділу Національного антикорупційного бюро України.

До призначення на посаду заступника Голови НАЗК майже рік був начальником одного з управлінь Служби безпеки України.

«Це призначення має суттєво посилити команду НАЗК» - зауважили у НАЗК.

Нагадаємо, голова НАЗК Віктор Павлущик до призначення працював у НАБУ та в СБУ.

Автор: Наталя Мамченко

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