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ЄС може заборонити TikTok Lite: що стало причиною

09:14, 23 квітня 2024
У ЄС назвали сервіс TikTok Lite токсичним.
ЄС може заборонити TikTok Lite: що стало причиною
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Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що ЄС готовий заборонити роботу сервісу TikTok Lite через занепокоєння щодо її потенційного негативного впливу на психічне здоров'я та безпеку дітей, повідомляє The Guardian.

У виданні зазначають, що це може стати першим випадком, коли Європейський Союз скористається новими повноваженнями для запровадження санкцій щодо компаній, які займаються соцмережами.

У ЄС дали компанії TikTok дали час до 24 квітня надати аргументи на свій захист, які будуть оцінені комісією перед ухваленням остаточного рішення щодо заходів щодо забезпечення дотримання закону.

За словами Бретона, платформа, що належить Китаю, не довела, що TikTok Lite, який винагороджує користувачів за перегляд кліпів, дотримується зобов'язань за законом, і назвав сервіс токсичним.

Таким чином, функцію винагороди можуть припинити в ЄС, якщо TikTok не надасть відповіді на побоювання регулюючих органів щодо впливу на психічне здоров'я користувачів.

Раніше ми писали, що Палата представників США проголосувала за заборону TikTok у США.

Додамо, TikTok звільнить ключового перемовника, який провалив лобіювання соцмережі у США.

Крім того, Єврокомісія може накласти обмеження на компанії X Ілона Маска, TikTok та Booking.

Крім того, TikTok підозрюють у поширенні пропаганди та теорій змов.

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